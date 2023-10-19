Kulisler hareketlendi: Cumhur İttifakı aday arıyor

MHP ‘ŞERH’ DÜŞEBİLECEK
Ancak, bu kez MHP’nin “seçilebilecek aday” için AKP’nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor. Özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor. AKP ve MHP’nin, başta CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkan adayları ile bir çalışma yaptığı da kaydediliyor. Bu kapsamda da MHP’nin aday belirleyeceği büyükşehirlerde “AKP tabanının da itiraz etmeyeceği bir ismin”, AKP’nin aday gösterdiği büyükşehirlerde ise “MHP tabanının itiraz etmeyeceği bir ismin” aday olacağı ifade ediliyor. 519 ilçe belediye başkanlıklarında yürütülecek işbirliğinde ise “dengenin gözetileceğine” işaret ediliyor.