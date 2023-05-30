Kulislerde Berat Albayrak hareketliliği! Kabineye geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ikinci tur seçimleri kazanması sonrasında AKP’de yeni kabinenin oluşturulması gündemin ve kamuoyun birinci maddesi oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun ( YSK) cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin sonuçlarını 1 Haziran’da açıklamasının ardından cumartesi günü Meclis'te yemin etmesi sonrasında cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklayacağı belirtiliyor





BERAT ALBAYRAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Cumhuriyet'in haberine göre, yeni kabinede “sürpriz isimlerin de yer alacağının” altı çiziliyor. Bu isimlerden birinin de daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın olduğu ifade ediliyor. AKP’de, Karadeniz’de doğalgaz keşfi için yürütülen çalışmaların “ön ayağının Albayrak’ın bakan olduğu dönemde başlatıldığına” dikkat çekiliyor