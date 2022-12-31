Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeni 'Kız Kulesi' açıklaması

MÜZE OLACAK

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.Restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.Restore edildiği söylenerek çevresi kapatılan Kız Kulesi’nin söküldüğü iddia edilmiş, eylül ayında sosyal medyada paylaşılan görüntüler endişeye yol açmıştı. Kulenin üst kısmının olmadığı ve arka tarafının göründüğü yer alan fotoğraflar sosyal medyada tepki toplamıştı.Restorasyon sürecine dair endişeler devam ederken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, “Kız Kulesi'nde de gayet iyi bir restorasyon oluyor” demişti.