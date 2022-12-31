Bir '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' daha: Önce imam ardından da akrabaları…

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını ‘evlendirmesi’nin yankıları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Anamur’da 6 yaşındaki bir kız çocuğunun önce imam ardından çocuğun akrabaları ve komşusu tarafından sistematik istismara uğradığı iddialarını gündeme getirdi.Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile istismarı anlatan Antmen, “12 yaşındaki bir kız çocuğumuz, 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış. İki eniştesi ve bir komşuları da çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler. Faillerin dördü de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama istedi, fakat mahkeme dördünü de serbest bıraktı. Çocuğumuz koruma altında. 4 kişi serbest ama savcılık itiraz etti” ifadelerini kullandı.6 yıl önce yaşanan istismarı öğretmenin fark ettiğini belirten Antmen şöyle konuştu:“Mersin Anamur ilçesinde maalesef üzücü bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış. Ve 6 yıl sonra bugün 12 yaşındayken, öğretmenleri fark ediyor. İki eniştesi ve bir komşuları, 3 kişi daha, çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler. Bu konuda öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, olayı takip ettiler, son derece ısrarcı oldular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Mersin İl Müdürlüğü, Anamur Sosyal Hizmet Müdürlüğü de bu konuda yardımcı oldu. Çocuğumuz alındı. Yurda yerleştirildi. Çocuğumuzun babası yok, annesi de kendine bakamayacak durumda; o da devlet korumasına alındı. Faillerin dördü de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama istedi, fakat mahkeme dördünü de serbest bıraktı. Şimdi Anamur Başsavcılığı bu karara itiraz ediyor. Bu çok acı bir olay. Öğretmenlerin dikkati olmasa bu olay ortaya çıkmayacaktı. Ve işin en kötü tarafı, bu hep ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen zihniyetin tezahürleri. İktidar sahiplerinin eylem ve söylemleri, yandaşların eylem ve söylemleri çocuklarımızı buna maruz bırakıyor”