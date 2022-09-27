Samanyolu Haber /Gündem / Kur Korumalı Mevduatın maliyeti eğitimi geçti /27 Eylül 2022 14:02

Kur Korumalı Mevduatın maliyeti eğitimi geçti

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili paylaşımda bulundu

SHABER3.COM

Kur Korumalı Mevduatın Türkiye ekonomisine verdiği zararı ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşımı ile gözler önüne serdi.

Sönmez twitterdan yaptığı paylaşım da 1,7 trilyon liralık bütçeden KKM'ye ödenen payın yüzde 15,3'le ilk sırayı aldığını ve bunun yüzde 20'ye ulaşabileceğini duyurdu.

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

Yılın ilk 8 ayında bütçeden harcanan 1,7 trilyon TL'de faiz(ve KKM) 216 milyar TL ile (yüzde 15,3) ilk sırayı aldı. SGK'nın payı yüzde 12,3. Eğitim yüzde 11, sağlık yüzde 6,2 pay alırken yerel yönetimlerin payı yüzde 10'u ile bulmadı. Tarıma destek yüzde 3'te kalırken, sosyal yardımlar ancak yüzde 2.8 pay alabildi.
KKM'(örtülü faiz) ye aktarılan 76 milyar TL ve 183 milyar TL açık faiz ile birlikte 216 milyar TL. Payları yılın sonunda yüzde 20'yi bulabilir. Eğitimin payı yüzde 11 ve 190 milyar TL'den yükseköğrenimin payı 60 milyar TL. Kalitesizlik buradan. Yerel yönetimler güdük, çünkü payları yüzde 9,8.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kur Korumalı Mevduatın maliyeti eğitimi geçti Sonraki Haber >>

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:08