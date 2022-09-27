Kur Korumalı Mevduatın maliyeti eğitimi geçti

Kur Korumalı Mevduatın Türkiye ekonomisine verdiği zararı ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşımı ile gözler önüne serdi.





Sönmez twitterdan yaptığı paylaşım da 1,7 trilyon liralık bütçeden KKM'ye ödenen payın yüzde 15,3'le ilk sırayı aldığını ve bunun yüzde 20'ye ulaşabileceğini duyurdu.





Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.





Yılın ilk 8 ayında bütçeden harcanan 1,7 trilyon TL'de faiz(ve KKM) 216 milyar TL ile (yüzde 15,3) ilk sırayı aldı. SGK'nın payı yüzde 12,3. Eğitim yüzde 11, sağlık yüzde 6,2 pay alırken yerel yönetimlerin payı yüzde 10'u ile bulmadı. Tarıma destek yüzde 3'te kalırken, sosyal yardımlar ancak yüzde 2.8 pay alabildi.

KKM'(örtülü faiz) ye aktarılan 76 milyar TL ve 183 milyar TL açık faiz ile birlikte 216 milyar TL. Payları yılın sonunda yüzde 20'yi bulabilir. Eğitimin payı yüzde 11 ve 190 milyar TL'den yükseköğrenimin payı 60 milyar TL. Kalitesizlik buradan. Yerel yönetimler güdük, çünkü payları yüzde 9,8.



