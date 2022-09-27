'Soylu, Erdoğan'a istifasını sundu' iddiası: Soylu'nun ekibinden yanıt geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Cumhurbaşkanı Sarayı'nda gerçekleşen Kabine toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edildi.





Milli Gazete'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden "affını" isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.





Haberde, "Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiğini belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor" denildi.





Milli Gazete muhabiri Bünyamin Güler, geçtiğimiz günlerde TV5 ekranlarında konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine AKP'den bir ismin İçişleri Bakanlığı'na getirileceğini öne sürmüştü.





Güler, "Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı’na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik’in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor" ifadelerini kullanmıştı.





Soylu'nun ekibinden yalanlama

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibi, medyada yer alan 'Soylu istifa etti' haberlerini yalanlıyor. Bakanın görevinin başında olduğu ifade ediliyor" dedi.