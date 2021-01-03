Samanyolu Haber /Gündem / Kuraklık nedeniyle Yeşilırmak'ın suları çekildi /03 Ocak 2021 20:49

Kuraklık nedeniyle Yeşilırmak'ın suları çekildi

Kurak geçen kış mevsimi sulak alanlarda zarar neden olmaya devam ediyor. Yağışların yeterli seviyede olmaması nedeniyle Yeşilırmak'ın sularında çekilme meydana geldiği ifade edildi.

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Samsun’un Çarşamba ilçesini iki yakaya bölen Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesinin azalmış olması görenleri ürküttü. Bugünkü İSKİ açıklamasına göre İstanbul barajlarının doluluk oranı da 19.91'e indi. 

Ülke genelinde ve Çarşamba çevresinde de uzun süredir yağışın olmaması, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle nehirdeki su seviyesinde düşüş yaşandı. Kış mevsiminin içerisinde bulunulan bu aylarda havanın geçen seneye oranla sıcak olmasından dolayı suların çekilmesi vatandaşları ürkütürken, suyun yakın zamanda normal seviyeye ulaşması bekleniyor.
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