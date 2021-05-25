Kuraklık sert vurdu: Ekmek ve ete büyük zam kaçınılmaz

Gaytancıoğlu, piyasada yaşanacak açığın milyonlarca tonluk ithalatla doldurulacağını belirtti. Kuraklığın dünya genelinde de yaşandığını ifade eden Gaytancıoğlu, ithalat fiyatlarının da katlanarak arttığını kaydetti. Ayrıca mısır ve arpadaki verim kaybı nedeniyle yem ithalatının da katlanacağını vurgulayan Gaytancıoğlu, ekmek, makarna, bisküvi ve et gibi ürünlere büyük bir zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.





Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın sert yaşandığını anlatan Gaytancıoğlu, Şanlıurfa'ya giderek arpa üreticisi çiftçilerle görüştüğünü dile getirdi. Gaytancıoğlu, “Arpanın samanı yok. Ürünler dolmamış, ocak ve şubatta yağış olmadığı için bitki beslenememiş. Çoğu üretici dekar başına 17-20 TL olan biçerdöver parasını ödeyemeyecek. ‘En azından tohum alayım' diyorlar ama o da çıkmıyor. Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Karaman, Konya'da da kayıplar var. Kayıp yüzde 50'yi buluyor” dedi.





"Çiftçiler tarlalara hayvanlarını salıyor"





Gübre, mazot ve tohum maliyetlerinin çiftçinin belini büktüğünü söyleyen Gaytancıoğlu, kuraklıktan dolayı ürün de olmayınca çok zor duruma düştüklerini ifade etti. Gaytancıoğlu, çiftçilerin tarlalara hayvanları salmaya başladığını kaydetti.





Kuraklık nedeniyle yaşanacak ürün sıkıntısına karşı hükümetin bir an önce harekete geçmesi için çağrıda bulunan Gaytancıoğlu, çiftçilere kredi değil doğrudan karşılıksız nakdi destek verilmesi gerektiğini söyledi. Sulama yapılan arazilerde ikinci ürün ekilebildiğini, ancak bunun için tarlaların en az 4 kere sulanması gerektiğini anlatan Gaytancıoğlu, buradaki üreticilere su ve elektriğin ücretsiz verilmesinin şart olduğunu vurguladı.