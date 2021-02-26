"Küresel ısınma değil küçük buzul çağı"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Bilimler Akademisi Güney Bilim Merkezi Doktora Danışmanı okyanus bilimci Gennadiy Matişov, Rossiyskaya Gazeta’ya açıklamasında, “İklim döngüseldir, bu nedenle sıcak dönemlerden sonra soğuk dönemler geliyor” ifadesini kullandı.





Dört yıl önce Kuzey Kutbu’nu ziyaret ettiğini anlatan Matişov, “50 Let Pobedi buzkıranıyla Murmansk şehrinden çıktık ve Franz Josef Toprakları’na kadar 1200, oradan da dünyanın tepesi olan Kuzey Kutbu’na kadar 1100 kilometre daha geçtik. Ağustos sonuydu. Her yer buzdan dağlar, kar, kutup ayıları ve tüm bunların ortasında durarak kendine şunu söylüyorsun: Küresel ısınma iddiasını ortaya atanları bir günlüğüne bile olsun buraya toplamak lazım” diye konuştu.





Arktik bölgede sıcak dönemin bittiğini ve şimdi iklimin soğuk döngüye girdiğini söyleyen Matişov, insanın iklime etkisinin oldukça küçük olduğunu kaydederek, “İnsan kendini çok abartıyor. Başlıca faktör, insanlık uygarlığı değil Dünya Okyanusu. Doğal makine henüz etkimizle başarıyla başa çıkıyor” dedi.





“Küçük buzul çağa doğru ilerliyoruz. Ama bu çağ binlerce yıl sonra başlayacak” diyen Matişov, “Söz konusu değişiklikler bireyler için değil, çağlar açısından önemli” diye ekledi.





Karadaki buzların yüzde 90’ına ev sahipliği yapan Antarktika’da buzların erimeye başlaması durumunda beklenmeyen küresel ısınmanın mevzu bahis olabileceğini dile getiren Matişov, böyle bir durumda Dünya Okyanusu’nun seviyesinin 60 metre birden yükseleceğini belirterek, “Büyük selin nedeni Arktik değil Antarktika’daki buzların erimesi olabilir. Fakat Antarktika’yı eritmek o kadar kolay değil, çünkü istikrarlı bir sisteme sahip” ifadesini kullandı.





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