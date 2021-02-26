Samanyolu Haber /Politika / Saadet'ten Erdoğan'a Erbakan daveti /26 Şubat 2021 23:51

Saadet'ten Erdoğan'a Erbakan daveti

Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle Saadet Partisi tarafından düzenlenecek olan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Saadet Partisi, Necmettin Erbakan'ı anacağı programa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettiğini açıkladı.

Saadet Partisi, yarın Necmettin Erbakan'ı anacağı programa AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Erbakan'ın ölümünün 10. yılında yarın akşam düzenlenecek programa pandemi nedeniyle sınırlı sayıda konuğun katılacağı belirtildi. 

Açıklamada "Partimiz, tüm dünya ortak yayınıyla 'Saadet Partisi TV' Youtube kanalından da canlı olarak yayınlayacağı programa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini davet etti" denildi.

Erbakan anmasının Ayasofya'da yapılacağı belirtilmişti.

Erdoğan'ın SP'li Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin ardından Asiltürk'ün de Erdoğan'ı Saray'da ziyaret edeceği ifade edilmişti.

Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Başkanlığı'na da Milli Görüş çizgisine yakın Osman Nuri Kabaktepe'yi getirmesi dikkat çekmişti.
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