Samanyolu Haber /Dünya / 2 NATO gemisi daha Karadeniz'e giriş yaptı /26 Şubat 2021 23:57

2 NATO gemisi daha Karadeniz'e giriş yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya’nın yasadışı Kırım ilhakına yanıt olarak Karadeniz’deki varlıklarını güçlendireceklerini söylemesinin ardından NATO'ya bağlı iki geminin daha Karadeniz'e giriş yaptığı belirtildi.

2 NATO gemisi daha Karadeniz'e giriş yaptı

sol.org.tr'de yer alan habere göre İspanya ve Yunanistan filolarına bağlı iki savaş gemisi daha Karadeniz'e girdi. Rusya Karadeniz Filosu’nun gemileri yakın takibe aldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Tajo M36’ ve Yunanistan’a ait ‘Evropi M62’ mayın tarama gemilerinin dün sabah saatlerinde Karadeniz’e girdiğini bildirdi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Karadeniz Filosu’nun gemileri yakın takibe aldığı kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın “yasadışı Kırım ilhakına” yanıt olarak Karadeniz’deki varlıklarını güçlendireceklerini söylemişti.
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