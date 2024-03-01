Kurum mu, İmamoğlu mu; MetroPoll'den dikkat çeken anket!

Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri de İstanbul’da seçmenin nabzını tutmak için yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaşmaya başladı.







Sözcü yazarı İsmail Saymaz “İmamoğlu, 14 Mayıs aritmetiğini altüst ediyor” başlıklı yazısında İstanbul ve Ankara’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak MetroPoll’ün İstanbul’daki son anketinin sonuçlarını aktardı.





MetroPoll’ün şubat araştırmasında İstanbullulara 31 Mart’ta kime oy verecekleri soruldu.





Kurum ile İmamoğlu arasındaki oy farkı az oranlarla değişkenlik gösterirken, MetroPoll’ün son anketinde aradaki fark 3.3 puan olarak ölçüldü.





Anket sonuçları şöyle:





Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7





Murat Kurum: Yüzde 32.1





Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9





Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5





Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2





Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8





Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor.



