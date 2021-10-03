Samanyolu Haber /Ekonomi / Kuruyemiş devi konkordato ilan etti /03 Ekim 2021 13:32

Kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Derin ekonomik kriz yaşanan Türkiye’de çok sayıda şirket iflas etti ya da iflasın eşiğine geldi. Şirketler mali krizi aşabilmek için son bir fırsat olarak konkordato yoluna gidiyor.

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Konkordato isteyen şirketlere bir yenisi eklendi. Türkiye genelindeki 200’e yakın şubesinde kuruyemiş, bakliyat, baharat gibi ürünlerin satışını yapan Maksul Gıda konkordato talep etti.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 27 Eylül günü açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin bir dizi nedenin olduğu kaydedildi.

Buna göre kurlar ve ürün hammadde fiyatlarındaki artış, finansal planlamada yapılan hatalar ile pandemi süreci, şirketin mali sıkıntıya düşmesinde olumsuz bir etkiye yol açtı.

Dava dosyasına göre şirketin borcu 202 milyon TL seviyesinde. Borca batık olmadığı belirtilen Maksul Gıda adına sunulan dilekçede, var olan borçların belirli bir süre içinde ödenebileceği kaydedildi.

Mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet verdi.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Maksul Gıda Nisan 2017’de kuruldu.

Şirketin sermayesi 15 milyon TL. Hakan Şenol’ın tek hissedar olduğu şirket, kısa süre içinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

Maksul Gıda, Kuruyemiş ve bakliyat ürünlerinin satışında mağazalaşma konseptinin gelişmesine ön ayak olan iki firmadan biri konumuda. 

 
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