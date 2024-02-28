Samanyolu Haber /Gündem / Kuyumcular bile fark edemedi! Yaptıkları 'pes' dedirtti /28 Şubat 2024 23:24

Kuyumcular bile fark edemedi! Yaptıkları 'pes' dedirtti

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçesinde 5 kuyumcuyu düşük ayarlı altınlarla dolandıran 3 kişi, iş yeri sahiplerine parayı iade edip adli kontrolle serbest kaldı.

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İzmit ve Derince ilçesinde 27 Şubat'ta meydana gelen olaylarda, 3 kişi, düşük ayardaki altın bilezikleri 5 farklı kuyumcuya satarak 200 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı.

Durumu sonradan fark eden kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda değeri düşük altınları satan kişilerin B.K., F.S. ve M.S. isimli kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PARALARI İADE ETTİLER

Birebir orijinal görünümde, içerisindeki altın miktarı az olan ve işlem görmeden anlaşılamayan bilezikleri satarak 200 bin TL dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kuyumculara aldıkları paraları geri ödedikleri öğrenildi.
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