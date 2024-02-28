Beşiktaş Konyaspor'u 2 golle devirdi, kupada yarı finalist oldu

İlk yarı Beşiktaş'ın tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.





Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda kazanan Kartal yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.Dolmabahçe'de ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu birer golle kazanan Beşiktaş, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.32. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan ile öne geçti. Ceza yayına doğru hareketlenen Ernest Muci doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Deniz Ertaş'dan dönen topa hareketlenen Salih Uçan altıpas çizgisi gerisinden vuruşunu yaptııyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.58'de sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Gedson Fernandes ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.