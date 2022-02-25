Kuzey Kıbrıs yönetimiyle ilgili yeni gelişme

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükumetinin programı Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meclisinde okundu.Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, kurulan hükumetin, birlik beraberlik içerisinde gelişim ve kalkınma için gerekli olan ekonomik reformu 5 yıllık sürede uygulamaya geçireceğini vadetti.Önceliklerinin ekonomi olacağını vurgulayan Sucuoğlu, mevcut iş alanlarının gelişimi ve yeni iş alanlarına yatırım için tüm bakanlıklarla uyum içerisinde çalışılacağını ifade etti.Hükumetin dijital dönüşüm alanında adımlar atacağını söyleyen Sucuoğlu, e-Devlet projesinin geliştirilerek kısa sürede hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacağını söyledi.Sucuoğlu, "Turizm yatırımlarında sürdürülebilir turizm kriterlerinin uygulanması açısından belgelendirme ve ekoturistik tesisleri ile çevreye duyarlı turistik tesisleri sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır. Kuzey Kıbrıs’ın turizm alanında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla uluslararası tanınmış influencerlar, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri ülkemizde misafir edilerek ülkenin turizm zenginliklerinin dijital platformda ve sosyal mecralarda tanıtımı sağlanacaktır" dedi.