Samanyolu Haber /Dünya / "Kuzey Kore bir haftada dördüncü kez füze fırlattı" /01 Ekim 2022 09:42

"Kuzey Kore bir haftada dördüncü kez füze fırlattı"

VOA'nın Reuters'e dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore'nin sabahın (Cumartesi) ilk saatlerinde doğu kıyısına doğru balistik füze fırlattığını açıklayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kore yarımadasındaki gerilimi tırmandıran Pyongyang'ın bir hafta içinde dördüncü kez füze fırlattığına işaret etti.

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Olay, ABD ve Güney Kore'nin yaklaşık son beş yılın en büyük ortak askeri tatbikatı olan Ulchi Özgürlük Kalkanı'nı düzenlemesinden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore'yi ziyaret etmesinden sonra yaşandı.

Japonya da, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne gece geç saatlerde iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin ediliyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore seyahati sırasında iki Kore arasında askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret etmiş, bu sırada Kuzey Kore doğu kıyısından yeni bir balistik füze fırlatmıştı.

Harris'in Güney Kore ziyareti bölgede Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve Çin'in Tayvan Boğazı'daki eylemleri nedeniyle gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.

Nükleer deneme endişesi

Ayrıca bu dönemde Kuzey Kore'nin bir nükleer deneme yapmasından da endişe ediliyor. Güney Kore, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme için hazırlıklarını tamamladığını söylüyor. Kuzey Kore son nükleer denemesini 2006'da yapmıştı. Yeni bir deneme 2017'den bu yana ilk olacak.
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