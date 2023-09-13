Kuzey Kore her zaman Putin'in kararlarını destekledi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Beklenen görüşme Vostoçnıy Uzay Üssü'nde gerçekleşti.





Kuzey Kore lideri Kim Yong-un da Vostoçnıy Uzay Üssü'nün tren istasyonuna ulaştı. Putin, üsse gelen Kuzey Kore liderini karşıladı.





Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Kuzey Koreli mevkidaşıyla bölgedeki durumu, ekonomik ve beşeri konuları ele alacaklarını söyledi.





Askeri-teknik işbirliği ve uydu üretimi gibi konularda bir araya gelen iki lider önce baş başa görüştü ardından heyetlerarası bölüme geçildi.





Daha önce anlaştıkları gibi bugün Kim'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldiklerini kaydeden Putin, bu üssün Rusya'nın yeni uzay tesisi olduğunu ve Rus uzay sanayisinin gelişiminin Rusya için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.





Daveti kabul ederek Rusya'yı ziyaret ettiği için mevkidaşına teşekkür eden Putin, "Görüşmemiz, özel bir dönemde gerçekleşiyor. Çok kısa süre önce Kuzey Kore kuruluşunun 75. yıldönümünü, ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümünü kutladı. Egemen ve bağımsız Kuzey Kore'yi ilk tanıyan ülke bizzat bizim ülkemiz oldu" ifadelerini kullandı.





Kim: Emperyalizme karşı mücadelede daima Rusya'nın yanındayız





Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerde Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin her zaman Putin ve hükümetinin kararlarını desteklediğini vurgulayarak "emperyalizme karşı mücadelede" Rusya'ya desteğin süreceğini söyledi.

Kim Jong-un, Rusya’nın artık "ulusal egemenliğini ve güvenliğini savunmak için ayağa kalktığını belirterek, karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.





Her zaman Putin'in kararlarını ve Rus hükümetinin kararlarını desteklediklerini belirten Kim, ‘Umarım emperyalizme karşı mücadelede ve egemen bir devletin inşasında her zaman birlikte oluruz’ dedi.





Kuzey Kore lideri 12 Eylül'de Rusya'ya geldi.

Bugünkü toplantı Vostochny kozmodromunda yapılıyor; görüşmeden önce Angara fırlatma aracının montajının ilerleyişi hakkında bilgi verildi. Putin, “ekonomik işbirliği ve insani nitelikteki” konuları tartışacaklarını söyledi.