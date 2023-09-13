Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bini geçti, binlerce de kayıp var /13 Eylül 2023 10:46

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bini geçti, binlerce de kayıp var

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e yükseldi, binlerce kişi ise hala kayıp. Kızılhaç da ülkedeki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi.

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Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.

Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e yükseldi, binlerce kişi ise hala kayıp.



Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp." ifadelerine yer verildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.



Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle önceki gün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.


Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, dün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söylemişti.


"SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ"
Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Libya'daki ölümcül selden derin endişe duyduğunu belirten Griffiths, "Acil müdahale ekiplerimiz sahada yardım etmek için harekete geçirildi." ifadesini kullandı.
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