Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore İHA'larını düşüremeyen GÜney Kore ordusu özür diledi /27 Aralık 2022 17:24

Kuzey Kore İHA'larını düşüremeyen GÜney Kore ordusu özür diledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün ülke hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracını (İHA) düşüremediği için özür diledi.

SHABER3.COM

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, insansız hava araçlarına karşı saldırı yeteneklerini artırma sözü verdi.

Güney Kore İHA savunması için seferber oluyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ise ülkenin Kuzey Kore'yi daha iyi izlemek için daha güçlü bir hava savunması ve yüksek teknolojili içeren insansız hava araçlarına sahip olmasını istedi.

Bakanlar kurulunda yaptığı konuşmada Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'deki önemli askeri tesisleri izlemekle görevli bir askeri İHA birliği oluşturma planımız var ve İHA birliğinin kurulmasını dünkü olay nedeniyle mümkün olan en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ayrıca son teknoloji İHA’lara sahip olup hava gözetleme kapasitemizi güçlendireceğiz.” dedi.

Güney Kore hava sahasını ihlal eden İHA’lar

Güney Kore, dünkü açıklamasında Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyurdu.

Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulandı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.

Operasyona katılan bir “KA-1” tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Koreli askeri uzmanlar, son dönemlerde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore'nin bu girişimini açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Kore İHA'larını düşüremeyen GÜney Kore ordusu... Sonraki Haber >>

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:31:35