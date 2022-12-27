Kuzey Kore İHA'larını düşüremeyen GÜney Kore ordusu özür diledi

Güney Kore İHA savunması için seferber oluyor

Güney Kore hava sahasını ihlal eden İHA’lar





Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, insansız hava araçlarına karşı saldırı yeteneklerini artırma sözü verdi.Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ise ülkenin Kuzey Kore'yi daha iyi izlemek için daha güçlü bir hava savunması ve yüksek teknolojili içeren insansız hava araçlarına sahip olmasını istedi.Bakanlar kurulunda yaptığı konuşmada Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'deki önemli askeri tesisleri izlemekle görevli bir askeri İHA birliği oluşturma planımız var ve İHA birliğinin kurulmasını dünkü olay nedeniyle mümkün olan en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ayrıca son teknoloji İHA’lara sahip olup hava gözetleme kapasitemizi güçlendireceğiz.” dedi.Güney Kore, dünkü açıklamasında Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyurdu.İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği aktarıldı.Açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulandı.Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.Operasyona katılan bir “KA-1” tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.Güney Koreli askeri uzmanlar, son dönemlerde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore'nin bu girişimini açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor.Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.