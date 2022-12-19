Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, ilk casus uydusu için deneme yaptığını açıkladı /19 Aralık 2022 15:09

Kuzey Kore, ilk casus uydusu için deneme yaptığını açıkladı

Kuzey Kore'nin, ilk casus uydusunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığı açıklandı.

SHABER3.COM

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, test uydusundan çekilen ve Güney Kore’nin başkenti Seul’ün ve Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğrafları yayımlandı.

Test uydusu ile fotoğraf ve veri iletim sistemlerinin değerlendirileceği belirtildi.

Kuzey Kore’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, test uydusuyla yapılan denemenin sonuçlarını, casus uydu geliştirme amacıyla yapılan denemelerdeki son aşama açısından önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

KCNA’ya göre, ülkenin ilk casus uydusu için hazırlıklar Nisan 2023’e kadar tamamlanacak.

YENİ ASKERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR
Japonya hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık’ta, Kuzey Kore’nin iki balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60’ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2021’nin başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunlar arasında, multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Kore, ilk casus uydusu için deneme yaptığını... Sonraki Haber >>

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:12