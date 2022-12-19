Samanyolu Haber /Gündem / Kripto skandalı büyüyor /19 Aralık 2022 15:05

Kripto skandalı büyüyor

Dolandırıcılıkla suçlanan kripto borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried hakkında ABD'de yürütülen dolandırıcılık soruşturması Demokrat politikacılara sıçradı.

SHABER3.COM

İflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’a yapılan dolandırıcılık soruşturması ABD’li politikacılara sıçradı. Savcılar demokrat politikacılardan bağışlar hakkında bilgi istedi.

New York Times’ın dün aktardığı habere göre, New York’taki savcılar, Bahamalarda tutuklu bulunan eski kripto para kralı Bankman-Fried’ın bağışları hakkında Demokrat politikacılardan ve kuruluşlardan bilgi istedi. Tutuklanıp dolandırıcılıkla suçlanmadan önce Bankman-Fried, Demokratlara toplamda 70 milyon doların üzerinde bağışta bulunmuştu.

Kripto borsası FTX, kasım ayında iflas başvurusunda bulunduktan sonra, şirketin müşteri parasını yan şirketi Alameda Research’e aktardığı ortaya çıkmış, Bankman-Fried ise ardından yaşanan süreçte istifa etmişti.

SAVCILAR DEMOKRATLARIN KAPISINI ÇALDI
Sonrasında Bahamalarda tutuklanan Bankman-Fried’ın dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansman yasalarını ihlal ettiği iddia edilmişti. Buna rağmen Bankman-Fried’ın bağışlarından yararlanan politikacılar şimdiye kadar yasal incelemeden kaçınmıştı. Ancak bu durum uzun sürmedi.

New York Times’ın bildirdiğine göre, ABD Temsilciler Meclisi’nde demokrat grubun liderliğini yaşan Hakeem Jeffries’ın aralarında bulunduğu bazı politikacılar New York’taki savcılardan soruşturma ile ilgili e-posta aldı.

Gazetenin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, savcılar bağışlar hakkında bilgi istedi. Jeffries, Bankman-Fried’dan bağış alan politikacılardan yalnızca birisi.

BİDEN İADE EDECEK Mİ?

Öte yandan ABD Federal Seçim Komisyonu düzenlemeleri uyarınca, siyasi kampanyaların daha sonra yasa dışı olduğu anlaşılan bağışları para harcanmış olsa dahi iade etmesi gerekiyor.

Şuana kadar demokratların kampanya komisyonları ve Ulusal Demokratik Komite 1 milyon dolardan fazla iade yaptı. Ancak Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Bankman-Fried tarafından yapılan 59 bin dolarlık bağışı iade edip etmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

Liberal ve aktivist görüşleriyle tanınan Bankman-Fried’ın son 18 ayda Demokratlara yaptığı 70 milyon dolarlık bağış miktarını yalnızca ünlü spekülatör George Soros geçmişti.
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