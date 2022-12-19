Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken anket: AKP ve MHP seçmeni İmamoğlu kararını nasıl buluyor? /19 Aralık 2022 14:57

Dikkat çeken anket: AKP ve MHP seçmeni İmamoğlu kararını nasıl buluyor?

Türkiye Raporu'nun yayınladığı son araştırmada AKP ve MHP seçmenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası soruldu.

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Araştırma şirketi Türkiye Raporu, İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararını seçmenlere sordu. Buna göre AKP ve MHP'li seçmenlerin çoğunluğu kararın adil olmadığını söyledi. 

Aralık ayı anket raporunu sosyal medya hesabında paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AKP, MHP, HDP, İYİ Parti ve CHP seçmenine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusunun yöneltildiğini aktardı.

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun "Hayır, karar adil değil" yanıtını verdiği belirtildi. 

Anket sonucuna göre yüzdelik yanıtlar şöyle:

AKP SEÇMENİ:
• Evet adil buluyorum: 31.8
• Hayır, karar adil değil: 35.9
• Fikrim yok: 32.4

MHP SEÇMENİ:    
• Evet adil buluyorum: 26.7
• Hayır, karar adil değil: 52.2
• Fikrim yok: 21.1

CHP SEÇMENİ: 
• Evet adil buluyorum: 0.5
• Hayır, karar adil değil: 96
• Fikrim yok: 3.5

İYİ PARTİ SEÇMENİ:
• Evet adil buluyorum: 1.2
• Hayır, karar adil değil: 93.9
• Fikrim yok: 4.9

HDP SEÇMENİ:
• Evet adil buluyorum: 1
• Hayır, karar adil değil: 97.1
• Fikrim yok: 2
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