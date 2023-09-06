Kuzey Kore lideri Kim, Rusya’ya geliyor

SAMANYOLU HABER MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından davet edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha fazla silah sağlama olasılığını görüşmek ve askeri işbirliği alanındaki konuları müzakere adına Rusya'ya geleceği bildirildi.

Rus Vedemosti gazetesi tarafından verilen haberde, Eylül ayında Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.Daha önce, 25-27 Temmuz tarihlerinde Savunma Bakanı Sergei Shoigu başkanlığındaki bir Rus heyeti, Kuzey Kore tarafının daveti üzerine ülkeyi ziyaret etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, ziyaretin Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olacağını vurguladı. Taraflar ayrıca küresel ve bölgesel güvenlik konularında da görüş alışverişinde bulundu.Gazeteye göre Kuzey Kore lideri, Putin'le daha fazla silah sağlama olasılığını ve askeri işbirliği alanındaki diğer konuları görüşmek üzere Rusya'ya gelmeyi planlıyor.Kore liderinin Rusya’ya zırhlı trenle geleceği ve Vladivostok'ta Kim Jong-un ile Putin'in buluşmasının muhtemel olduğunu iddia ediyor.Müzakerelerin 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılması bekleniyor. Fakat toplantının Moskova'da yapılması ihtimalinin de masada olduğunu belirtiyor.Gazete, Rusya'nın Kuzey Kore'den top mermileri ve tanksavar füzeleri almak istediğini ve Kim Jong-un'un uydular ve nükleer denizaltılar için ileri teknolojilerin temini konusunda diyalog yürüteceğini yazıyor.Karşılığında ise Kuzey Kore’nin Rusya’dan gıda ürünleri almayı düşündüğü yazılıyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Kim Jong-un ile Putin arasındaki görüşmeyle ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.