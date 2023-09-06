Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Erdoğan’ı Soçi’ye S-400 satmak için mi çağırdı? /06 Eylül 2023 20:35

Putin, Erdoğan’ı Soçi’ye S-400 satmak için mi çağırdı?

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ancak kullanmadığı S-400'ler depoda dururken, Erdoğan'ın geçen gün gittiği Soçi'de Rusya'dan 2. parti S-400 almak için anlaşma yaptığı iddia edildi.

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Bold Medya'nın haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Rusya’ya giden heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Moskova ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Kacır, ikinci S-400’ler için “Açıklamaları ilgililer yapar” dedi.

TÜRKİYE’NİN RUS İŞ İNSANLARINA TEŞVİK VE DESTEĞİ SÜRECEK

Erdoğan’ın Rusya temaslarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kacır, kendisinin de Rusya’ya giden heyette yer almasına ilişkin soruya “Tabii Rus iş insanlarının Türkiye’de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkede olduğu gibi. Rusya’da Türkiye’ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında” dedi.

S-400 ALIMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMAYI “İLGİLİLER” YAPACAK

Türkiye’nin ikinci parti S-400’leri alma ihtimalinin hâlâ masada olduğunu söyleyen Kacır, “Bazı alanlarda daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimiz güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz. Yani savunma sanayinde de tabii bazı görüşmeler yapılıyor. Zaten malumunuz var. İşte hava savunma sistemleri Rusya’dan temin ediyoruz” dedi. Bakan Kacır, ikinci S-400’ler konusunda ise “Onlarla ilgili artık açıklamaları ilgililer yapar” ifadelerini kullandı.
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