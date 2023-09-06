Orta Vadeli Program’ı dış basın böyle gördü

Erdoğan OVP programına yönelik yaptığı açıklamalarda “Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz” ifadelerine yer verdi.





Commerzbank analisti Tatha Ghose ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan'ın sabrını kaybetme riski her zaman mevcut. Enflasyon uzun bir süre boyunca çok yüksek olacak ve bu da ücret uzlaşmaları gibi ikinci tur etkileri tetikleyecek” dedi.





Öte yandan haberde Türkiye'de ekonomik görünümün kötümser olduğu değerlendirmesi yer aldı. Haberde yer alan değerlendirmede, “Türkiye’de mart ayında yerel seçim yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yıllardır seçimler öncesinde parasal teşviki artırdı ve şu anda muhalefetin elinde bulunan en büyük şehir olan İstanbul’u geri kazanmak istiyor” ifadelerine yer verildi.





Sözcü'de yer alan habere göre OVP verilerinin açıklanmasının ardından dış basında, Erdoğan’ın para politikasına dair görüşlerinde keskin dönüşler yaşandığı belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP 2024-2026) açıklandı.Ortodoks politikalara dönerek enflasyonla mücadeleyi hedefleyen hükümet, OVP’de enflasyon tahminlerini yukarı çekerken büyümeyi düşürdü.OVP hedeflerinde geçen yıl 2023 ve 2024 için yüzde 24,9 ve yüzde 13,8 olarak belirlenen enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 33’e yükseltildi. Enflasyonun 2026’da yüzde 8,5 ile tek haneye düşmesi hedeflendi.Daha önce 2023 için yüzde 5 ve 2024 için yüzde 5,5 olan ekonomik büyüme tahminleri ise 2023 için yüzde 4,4’e, gelecek yıl için ise yüzde 4’e düşürüldü. Ekonomik büyümenin 2026’da tekrar yüzde 5’e yükseleceği öngörüldü.Erdoğan’ın düşük faiz ve yüksek büyüme tezine karşılık sıkı para politikasını savunan açıklamalar yapması ise dış basında ilgi gördü.İngiliz haber ajansı Reuters, OVP’ye yönelik hazırladığı haberde “Türkiye ortodoks ve gerçekçi bir politika yolu izlemeyi hedeflediği için enflasyon beklentilerini yükseltti ve ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü” ifadelerine yer verdi.Haberde, yerel seçimlere vurgu yapılarak yüksek enflasyon, işsizlik ve düşük büyümenin Erdoğan’ın ekonomideki U dönüşündeki sabrını sınayabileceği belirtildi. Ayrıca Erdoğan’ın dört yılda dört merkez bankası başkanını görevden aldığı da hatırlatıldı.Haberin ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:“AKP mart ayındaki seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı muhalefetten geri almaya çalışırken, bazı analistler yüksek enflasyon, işsizlik ve düşük büyümenin cumhurbaşkanının U dönüşü konusunda sabrını sınayabileceğini söylüyor”ABD'li finans ajansı Bloomberg Erdoğan'ın politika duruşunda ciddi bir değişiklik yaptığını söyledi.Haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ultra düşük faizleri savunarak uzun süredir yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan duruşunda bariz bir değişiklik yaparak, enflasyonu yavaşlatmak için ‘sıkı para politikasına' ihtiyaç olduğunu söyledi” ifadeleri yer aldı.İngiliz finans gazetesi Financial Times ise Erdoğan'ın ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur' tezini tersine çevirdiğini yazdı.Cumhurbaşkanı “Erdoğan, yüksek faizin enflasyona neden olduğu şeklindeki görüşünü tersine çevirerek, kontrolden çıkan fiyat artışını soğutmak için para ve maliye politikasını kullanma sözü verdi” yorumunu yaptı.