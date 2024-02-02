Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüsle TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var /02 Şubat 2024 09:27

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüsle TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

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Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu’nda şehirler arası yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.

Emniyet güçlerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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