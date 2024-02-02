'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi

Milyonlarca yatırımcı, birikimlerini değerlendirme konusunda farklı yatırım seçeneklerini değerlendiriyor. Son dönemde dikkatleri üzerine çeken ve 30 TL seviyesini aşan dolar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.



ABD'de yaşanan son mülteci krizi ve beklenen faiz indirimleriyle birlikte dolar yatırımcılarını endişelendiriyor. Bu durumda, yatırımcılar önde gelen ekonomistlerin tahminlerine yöneliyorlar.



DOLARDA ENFLASYON DETAYI



Günboyu'nda yer alan habere göre Ekonomist Çetin Ünsalan, doların kritik durumunu açıkladı. Ünsalan, doların değer kazanmadığını vurgulayarak, "Yüzde 65 enflasyon karşısında zayıflamış olan Türk Lirası, bugün 35 TL seviyesindeydi. Dolayısıyla, doların 30 TL'den 37 TL'ye çıkması, doların değer kazandığı anlamına gelmez, aslında değerini koruduğu anlamına gelir.



Ancak 37 TL'nin üzerine çıkarsa, o zaman dolar değer kazanmış olur. Eğer enflasyonun üzerine çıkacak bir hamle yaparsa, dolar Türk Lirası karşısında yükselebilir" şeklinde konuştu.



NET TARİHİ DUYURDU



Ünsalan, yatırımcılara dolar hakkında bir tahminde bulundu ve yıl sonunda doların 45 ila 50 TL aralığında olacağını öngördü.