Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi /02 Şubat 2024 09:31

'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi

Ünlü ekonomist Çetin Ünsalan, dolarla ilgili yaptığı son tahminle dikkat çekti. Ünsalan, piyasayı kavuracak açıklamasında doların uçuşa geçeceği tarihi de açıkladı.

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Milyonlarca yatırımcı, birikimlerini değerlendirme konusunda farklı yatırım seçeneklerini değerlendiriyor. Son dönemde dikkatleri üzerine çeken ve 30 TL seviyesini aşan dolar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ABD'de yaşanan son mülteci krizi ve beklenen faiz indirimleriyle birlikte dolar yatırımcılarını endişelendiriyor. Bu durumda, yatırımcılar önde gelen ekonomistlerin tahminlerine yöneliyorlar.

DOLARDA ENFLASYON DETAYI

Günboyu'nda yer alan habere göre Ekonomist Çetin Ünsalan, doların kritik durumunu açıkladı. Ünsalan, doların değer kazanmadığını vurgulayarak, "Yüzde 65 enflasyon karşısında zayıflamış olan Türk Lirası, bugün 35 TL seviyesindeydi. Dolayısıyla, doların 30 TL'den 37 TL'ye çıkması, doların değer kazandığı anlamına gelmez, aslında değerini koruduğu anlamına gelir.

Ancak 37 TL'nin üzerine çıkarsa, o zaman dolar değer kazanmış olur. Eğer enflasyonun üzerine çıkacak bir hamle yaparsa, dolar Türk Lirası karşısında yükselebilir" şeklinde konuştu.

NET TARİHİ DUYURDU

Ünsalan, yatırımcılara dolar hakkında bir tahminde bulundu ve yıl sonunda doların 45 ila 50 TL aralığında olacağını öngördü.
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