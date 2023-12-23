Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir şahıs, TIR şoförünü silahla rehin aldı. Jandarma ekipleri yolu keserek önlem aldı.



Fatih B. isimli kişi, Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi.



Şüpheli, ekiplerin uzaklaşması için havaya ateş açarak seyir halindeki TIR şoförünü, "Gişelerde durursan, ölürüz" diyerek tehdit etti ve jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtılar.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI



Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı, silahını da yayını izleyenlere doğrulttu



Polis ve jandarma ekipleri yaşanan olay sonrası yolu keserek trafiği durdurdu.



Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ



Ekipler, Fatih B.'yi ikna etmeye çalışıyor. Şüpheli şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.



Yerlikaya ile görüşen Fatih B. teslim oldu.



