Samanyolu Haber /Gündem / Bir acı haber de Pençe-Kilit Harekatı'ndan: 6 asker şehit /23 Aralık 2023 19:02

Bir acı haber de Pençe-Kilit Harekatı'ndan: 6 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada 1 asker yaralanırken, 13 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
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