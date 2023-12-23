ABD’li yetkililer ‘vurulmasın’ dedi, İsrail dinlemedi

Politico'nun haberine göre, Gazze’deki Katolik Yardım Hizmetleri adlı kuruluş ile ABD Kongresi çalışanları, Hristiyanlara ait bazı kurumların İsrail’in saldırılarından korunması için bir dizi e-posta yazışmaları gerçekleştirdi.



E-postalara göre Katolik Yardım Hizmetleri kuruluşunun ilgili koordinatları kongre çalışanlarına gönderdiği, onların da bu bilgileri İsrail ordusuna ilettiği kaydedildi.



4 BİNADAN 2'Sİ VURULDU



Kongre çalışanlarının, İsrail’in 4 binanın koordinat listesini aldığını doğruladığı e-postalarda, İsrailli yetkililerin içerideki düzinelerce sivilin güvenliğini “garanti edemeyeceklerini” söylediği aktarıldı.



Haberde koordinatları verilen 4 binadan 2’sinin daha sonra İsrail’in hedefi olduğu da belirtildi.



“BİNALARDAKİ İNSANLAR TAŞINAMAZ”



ABD’li yetkilerden gelen bir elektronik postada, “İsrailliler grubunuzun taşınması gerektiğini yineliyor” mesajının yer aldığı belirtilirken, Hristiyan kurumun temsilcilerinin ise “birçoğunun engelli ve yaşlı olması nedeniyle kurumun binalardaki insanları taşıyamadığının” altını çizdiği ifade ediliyor.



İSRAİL’İN KİLİSE SALDIRILARI



Gazze'deki kiliselerin, hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırına giden 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.



Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:



"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."



Bu olayın ardından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 17 Aralık'ta geleneksel pazar duasında "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor" diye konuşmuştu.



İsrail ordusunun Gazze’de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken "terör" ifadesini kullanması dikkati çeken Papa Francis, "Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Rahibe Teresa'nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, ‘Bu terör, bu savaş.’ diyor. Evet, bu savaş, bu terördür." yorumunu yapmıştı.



RUM ORTODOKS KİLİSESİNDE 18 ÖLÜ



Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, İsrail ordusu 21 Ekim'de de, Gazze'de dünyanın en eski kiliselerinden Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alarak, en az 18 kişiyi öldürmüştü.



İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneybatısındaki er-Rimal Mahallesinde bulunan ve içinde çok sayıda tesis, salon ve bir spor kulübünün bulunduğu Ortodoks Kültür Merkezini de vurmuştu. Saldırıda Ortodoks Kültür Merkezinin büyük bölümünde tahribat meydana gelmişti.