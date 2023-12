Prof. Dr. Görür iktidarın başlattığı proje hakkında konuştu: Üzülerek söylüyorum ki...

Sözcü'de yer alan habere göre Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından iktidarın hayata geçirdiği “Yüzyılın Dönüşümü İstanbul” projesiyle ilgili açıklamada bulundu.



“ÜZÜLEREK SÖYLEMELİYİM Kİ…”



Projenin yararlı ancak yetersiz olduğuna vurgu yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:



* "Bugün hükümetimizin yetkilileri ve Cumhur Başkanımız ‘Yüzyılın Dönüşümü, İstanbul’ uygulamasını başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu toplantıda bizi umutlandıran çok doğru şeyler söylediler.



* Depremin bu ülkenin en başta gelen gündemi ve sorunu olduğunu, depremi unutmamamız gerektiğini, aksi olursa her an 17 Ağustos ve 6 Şubat afetleri gibi felaketlerle karşılaşabileceğimizi söylediler.



* İstanbul’da kentsel dönüşümün üzerinde durdular, çok sayıda bağımsız bölümün dönüştürülmesi gereği üzerinde durdular. Bütün bunlar çok güzel, yararlı şeyler ama üzülerek söylemeliyim ki İstanbul’u depreme tamamen hazırlayacak şeyler değildir.”



“İSTANBUL DEPREME HAZIRLAMAK SADECE YAPI SORUNUYMUŞ GİBİ SUNMAYALIM”



Hükümet yetkililerine seslenerek tavsiyelerde bulunan Görür, şunları söyledi:



* "Bir kentin deprem dirençli hale gelmesi demek öngörülen büyüklükteki deprem veya depremleri minimum hasar ve can kaybıyla atlatması demektir. Bunun için de kentin sadece yapı stoku ile değil tüm bileşenleri ile depreme hazır olması gerekir. Yani kentin, yönetim anlayışı, halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem/çevresi ve ekonomisi depreme hazır olmalıdır. Bunun en güzel örneği 6 Şubat depremlerini geçiren Güneydoğu’dur.



* Kentlerin her bileşeninin tahrip olduğu bu yerlerde yapı stoku dirençli olsa normal yaşam olabilir mi? Belki can kaybı az olurdu ama bozulmuş ekosistem yine bizi telef edebilirdi. Onun için hükümet yetkililerinden rica ediyorum. İstanbul depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım. Asla yapı stokunu ve nüfusu artıracak şeyleri yapmayalım ve en önemlisi sanayiyi seyreltip Anadolu’ya taşıyalım."