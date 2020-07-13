Samanyolu Haber /Gündem / Lamalar, Covid-19 tedavisinde umut oldu /13 Temmuz 2020 18:12

Lamalar, Covid-19 tedavisinde umut oldu

Güney Amerika memelileri lamalardan alınan iki antikor türünün, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Covid-19’u etkisiz hale getirebildiği bildirildi.

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Britanya’da, The Rosalind Franklin Enstitüsü’nden James Naismith ve Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmada, lamalarda insanlardaki gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin virüse karşı etkili olabileceği ifade edildi.

Bilim insanları, Covid-19’un sivri uçlarının hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili ‘nanobody’ (tek alanlı bir antikor) keşfetti.

‘H11-H4’ ve ‘H11-D4’ olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Covid-19’u etkisiz hale getirdiği görüldü.

Bilim insanlarına göre ‘nanobody’lerin tek başına ya da diğer antikorlarla birleştirilerek ağır Covid-19 vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabilir.

Ayrıca bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale getirilebileceği ifade edildi.
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