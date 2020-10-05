Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: 'Kürt sorununda patlama olabilir' /05 Ekim 2020 20:53

Lavrov: 'Kürt sorununda patlama olabilir'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Kürt sorununda çok ciddi bir patlamaya yol açabileceğini öne sürdü.

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Sputnik'in aktardığına göre gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Amerikalılar (Suriye'nin kuzeyinde) yarı devlet işlevlerine sahip olacak bir Kürt özerkliği kurmaya çalışıyorlar. Türkleri de itiraz etmeyecek şekilde ikna etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu durumda mesele sadece Suriye’yle ilgili değil, Kürt sorunu ile ilgilidir, Kürt sorunu bugünleri arattıracak kadar ciddi bir patlak verebilir” görüşünü dile getirdi.

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeydoğusundaki Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri kontrol eden özerk yönetimi ve askeri kanadı olan (Ankara'nın terör örgütü saydığı YPG'nin omurgasını oluşturduğu) Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) tanımıyor. Şam birkaç kez özerk Kürt yönetimiyle sonuca ulaşmayan müzakerelerde bulunmuştu.

HDP’nin ABD Temsilcisi Giran Özcan, beş gün önce Mezopotamya Ajansı'na verdiği mülakatta  Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in içinde bulunduğu “devlet fraksiyonunun” PKK karşıtlığı üzerinde Türkiye’yi kendi cephesinde tutmaya çalıştığını ve Suriye’deki amacının “Türkiye’nin kaygılarını en aza indirecek bir yapı kurmak” olduğunu söylemişti
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