Letonya, Belarus sınırına takviye kuvvetleri yönlendirdi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Letonya Ordusu, Belarus sınırının güvenliğini artırmak için sınır muhafızlarının acil olarak seferber edildiğini duyurdu.





Ordu yetkilileri, kararın Letonya-Belarus sınırında artan tehditten kaynaklandığını söyledi. Sınır Servisinin gün içinde Beyaz Rusya'dan Letonya sınırını yasadışı yollardan geçmeye yönelik 96 girişim kaydettiği iddia ediliyor. Ayrıca Devlet Sınır Servisi, Belarus güvenlik güçlerinin yasadışı göçmenlere aktif olarak yardım etmeye başlaması nedeniyle sınır bölgelerinin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu belirtiyor.





Seferberlik kapsamında sınır muhafızları tatilden geri çağrılıyor. Yerel basına göre, Savunma Bakanı Inara Murniece, Devlet Sınır Servisi'ne yardım etmek için Belarus sınırına ek kuvvetler gönderilmesi emrini verdiğini söyledi.





11 Ağustos'tan bu yana Letonya, Beyaz Rusya ile ileri seviye sınır güvenliği rejimi başlattı. Yetkililerin bildirdiğine göre, karar, sınırın "orantısız olarak çok sayıda yasadışı geçiş vakası" zemininde verildi. 2023 yılında Letonya'nın Belarus'tan 5799 yasadışı sınır geçişi durduruldu, insani nedenlerle 292 kişinin ülkeye girişine izin verildi. Polonya ayrıca gelişmiş bir sınır koruma rejimi uygulaması başlattı. Ayrıca Litvanya’da Belarus sınırını güçlendirmek için acil önlemlere başvurdu.