“NATO teknolojisiyle üretilen silahlar savaş alanında üstünlük sağlayamadı”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Şoygu’dan Batı’yı tehdit gibi açıklamalar geldi.







Şoygu, Ukrayna’da elde ettikleri Batılı askeri araç gereç ve teknolojilerin zayıflıklarını ortakları ile paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesinin iki halkın temel çıkarlarına bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.





XI Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Şoygu, yerli teçhizatın ve hatta Sovyet modellerinin savaş nitelikleri açısından Batı silahlarına göre üstün olduğunu söyledi. Gelişmiş NATO teknolojisiyle üretilen araçların gerçek savaş alanında üstünlük sağlayamadığının anlaşıldığını belirtti.





Çatışmaların ön sonuçlarına göre, Ukrayna'nın askeri kaynaklarının neredeyse tükendiğini gösterdiğine dikkat çeken Rus bakan, bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri’nin kullanımını bir savaş suçu olarak gördüğü misket bombalarını Ukrayna'ya tedarik etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.





Batı'nın Ortadoğu'da yeni bir askeri çatışma başlatmak amacıyla provokasyonlar yapma olasılığı olduğunu da sözlerine ekledi.