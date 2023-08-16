Tarım Kredi’de zam yağmuru

Yüksek enflasyon ile gıda fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 61 artarken, ucuz market olarak tasarlanan ve indirim talimatları verilen Tarım Kredi Kooperatifi mağazaları zamlarda zincir marketlerle yarışıyor. Dana etinden ayçiçeği yağına, tuvalet kağıdından kıymaya bir yılda Tarım Kredi mağazalarındaki fiyat artışı yüzde 114'ü buldu. Bir yıl içinde kooperatifte en çok zamlanan ürünlerin başında yüzde 114 artışla dana kuşbaşı eti yer alırken, geçen yıl 400 gramı 51 lira 50 kuruştan satılan dana kuşbaşı bu yıl 108 lira 90 kuruştan satılarak zam şampiyonu oldu. Dana kuşbaşıdan sonra en çok zamlanan ürün ise yüzde 106'lık artışla barbunya oldu. Geçen yıl 33 lira 90 kuruştan satılan barbunya bu yıl kooperatifte 69 lira 90 kuruştan satılıyor.





ERDOĞAN ‘UYGUN' BULMUŞTU





Geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılı Ekim ayında atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını ‘gayet uygun' bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına 2022 yılı Ağustos ayında verdiği talimatla büyük indirim olacağını açıklamıştı. Ancak o yılın 15 Ağustos'unda mağazalara akın eden vatandaşlar umdukları indirimi bulamamıştı.





Tarım Kredi Kooperatifi Eskişehir Şirintepe mağazasındaki etiketleri görüntüleyen SÖZCÜ muhabiri aradan geçen bir yıl içinde ürünlere zam üstüne zam geldiğini tespit etti. Vatandaşlar, zamlara tepki gösterip, zam gelmeyen ürünün kalmadığını söyleyerek, “Sürünüyoruz, sürünüyoruz. Yazık bu millete yazık!” sözleriyle isyan etti.













Markette fiyatlar uçtu





Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarından alışveriş yapan vatandaşlar da sürekli gelen zamlara tepki gösterdi. Alışverişlerde zorlandığını ifade eden emekli Ekrem Bayraktar “Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında fiyatlar uçtu, hepsi yüksek. Torunlar yumurta istiyor. Yumurtanın tanesi 3 lira 4 lira olmuş. Böyle bir şey var mı?” dedi. İşçi olarak imalathanede çalışan Sevgül Çiğdem de ”Çocuklarımın ihtiyaçlarını da karşılayamıyorum” ifadelerini kullandı.













Tarım Kredi'nin zararı 434 milyon TL'yi aştı





Vatandaşların daha ucuz ürün beklediği Tarım Kredi Marketleri Anonim Şirketi'nde mağaza sayısı artarken, zararlar ise katlandı. Şirket Ocak-Haziran 2023 döneminde market sayısını 1.687'ye yükseltti. Aynı dönem satış cirosu 12 milyar 713 milyon 745 bin TL oldu. Satış maliyeti ise 11 milyar 166 milyon 142 bin TL olarak belirlendi. Şirketin dönem zararı 434 milyon 124 bin 115 liraya ulaşırken, öz kaynakları da eksi 190 milyon 607 bin TL'ye geriledi. 2019 yılında 46 milyon 5 bin 231 lira, 2020 yılında 58 milyon 253 bin lira zarar eden marketler, 2021 yılında ise rekora imza attı ve dönem zararı 249 milyon 65 bin TL olmuştu.