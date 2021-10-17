Liderlik derbisinin galibi Trabzonspor

Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğe yükseldi. Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamlarken, Trabzonspor'un bir topu direkten döndü.



Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında haftaya lider giren Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı. Fenerbahçe’de Kim Min-Jae, 23. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor’da Dorukhan’ın bir şutunda direk gole izin vermedi.





Trabzonspor’un gollerini Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı kaydederken, Fenerbahçe’nin tek golü Rossi’den geldi. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Trabzonspor, zirveye yerleşti.





ERKEN GOL, KIRMIZI KART

Haftaya ilk iki sırada giren iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe maçın başında öne geçti. Kim Min-Jae’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Bakesetas, 25. dakikada serbest vuruştan beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.





İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Trabzonspor, gol için tüm hatlarıyla saldırdı. 10 kişi kalan Fenerbahçe, savunmaya çekilerek, hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. 80. dakikada Dorukhan’ın kafa vuruşunda direk gole izin vermedi.





PEŞ PEŞE GOLLER

Karşılaşmada son iki dakikaya girilirken, Trabzonspor’un golleri peş peşe geldi. Szalai’nin Cornelius’a yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan önce devam kararı verdi. Ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, penaltıdan 87. dakikada Trabzonspor’u öne geçiren golü kaydetti.





Mağlup duruma düştükten sonra risk almaya çalışan Fenerbahçe, az adamla yakalandığı bir pozisyonda kalesinde üçüncü golü gördü. Yusuf Sarı, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve 90. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.





Bu galibiyetle puanını 21 yapan Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. 19 puanda kalan Fenerbahçe ise ikinci sıraya geriledi.