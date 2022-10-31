Lionel Messi ile ilgili yeni iddia: Dünya Kupası sonrası imzayı atıyor!

2021 yazında Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda ederek Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) imza atan Lionel Messi için Fransa defteri kapanıyor.

İspanyol ve Fransız basını Barcelola'nın Arjantinli süperstarı yeniden kadroya katmak için girişimlerde bulunduğunu iddia etmişti. İngiltere'den The Athletic ise iddiaları farklı bir boyuta taşıdı. David Ornstein imzalı habere göre Messi, Dünya Kupası sonrası MLS ekibi Inter Miami'ye imza atacak.



SÜRPRİZ İDDİA

The Athletic'teki haberin ayrıntısında Inter Miami dışında Barcelona'nın da seçenekler arasında olduğu fakat alternatif kulüpler arasında Inter Miami'nin Barcelona'ya göre daha önde olduğu ifade edildi.

Messi'nin Dünya Kupası'ndan sonra Inter Miami ile sözleşme detaylarını görüşeceği ve imzatı atacağı iddia edildi. Haberde "İki taraf arasındaki tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor ve transferin gerçekleşeceğine dair artan bir güven var" ifadelerine yer verildi.



BECKHAM DA GÖRÜŞMELERDE YER ALIYOR



Haberin devamında kulüp sahiplerinden David Beckham ve Jorge ve Jose Mas kardeşlerin müzakerelere öncülük ettiği ve yıldızın babası Jorge ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.