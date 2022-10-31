Samanyolu Haber /Gündem / Mahir Ünal istifa ettiğini açıkladı /31 Ekim 2022 19:12

Mahir Ünal istifa ettiğini açıkladı

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir." sözleri tepki ile karşılanan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın bu görevinden ayrıldığı ve yerine Özlem Zengin'in görevlendirildiği aktarıldı.

SHABER3.COM


Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkilere neden olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda Ünal'ın açıklamalarına tepki göstermiş ve "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" diye konuşmuştu.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ, ÜNAL 'AFFINI' TALEP ETTİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Mahir Ünal, “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim” açıklaması yaptı.

Ünal Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar  şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Mahir Ünal'ın talebinin kabülünün ardından AKP Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahir Ünal istifa ettiğini açıkladı Sonraki Haber >>

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:34:19