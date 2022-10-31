Mahir Ünal istifa ettiğini açıkladı

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ, ÜNAL 'AFFINI' TALEP ETTİ





YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU





AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkilere neden olmuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda Ünal'ın açıklamalarına tepki göstermiş ve "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" diye konuşmuştu.AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Mahir Ünal, “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim” açıklaması yaptı.Ünal Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.Mahir Ünal'ın talebinin kabülünün ardından AKP Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi.