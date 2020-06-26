Liseli öğrencilerden bakana büyük darbe

Korona virüs salgını nedeniyle LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesi için kampanyalar başlatan öğrencilerin talebi yerine getirilmemişti. Sınavın ertelenmeme nedeni ise "turizm" olarak kabul edilmişti.





Öğrenciler sosyal medyada örgütlenerek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu EtsTur'u hedef aldı.Google Play'de 4.1 olan Etstur'un puanı öğrencilerin hamlesinden sonra 1.1'e kadar indi.













7 milyondan fazla Z kuşağı üyesi 2023'te oy kullanabilecek. AKP'de ise Z kuşağının dikkatini çekmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.