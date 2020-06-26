Samanyolu Haber /Gündem / Liseli öğrencilerden bakana büyük darbe /26 Haziran 2020 19:10

Liseli öğrencilerden bakana büyük darbe

YKS ve LGS sınavlarının "Turizm" nedeniyle ertelenmediğini düşünen öğrenciler tepkilerini ilginç bir şekilde gösterdiler.

SHABER3.COM

Korona virüs salgını nedeniyle LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesi için kampanyalar başlatan öğrencilerin talebi yerine getirilmemişti. Sınavın ertelenmeme nedeni ise "turizm" olarak kabul edilmişti. 

Öğrenciler sosyal medyada örgütlenerek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu EtsTur'u hedef aldı.Google Play'de 4.1 olan Etstur'un puanı öğrencilerin hamlesinden sonra 1.1'e kadar indi.



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