Londra’da Filistin’e destek gösterisinde gözaltılar

Londra’da Filistin ile dayanışma için 5. kez bir araya gelen göstericiler, şehrin sembol mekanlarından Hyde Park’ta buluştu.



Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.



Yürüyüş, ABD’nin Londra Büyükelçiliği önünde sonlandı.



300 bin kişinin katıldığı ifade edilen eylemde en az 100 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Yürüyüş, 1. Dünya Savaşı’nın bitişini anma günü etkinliği ile aynı anda yapıldı. Olası sokak olaylarına karşı önlem alınırken 2 bin kadar polisin bu iki eylemde bir sorun yaşanmaması için görevlendirildiği öğrenilmişti.