Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da lokantanın içine yıldırım düştü /11 Kasım 2023 23:11

İstanbul'da lokantanın içine yıldırım düştü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lokantaya yıldırım düştü. Hamur makinesine isabet eden yıldırım paniğe neden oldu.

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İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışla birlikte Tuzla ilçesinde, bir lokantanın içine yıldırım düştü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Tuzla'nın Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan bir lokantada çalışan ustalar Çetin Dalhançer ve Halit Özdemir müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için hamur hazırlarken dükkanın içine yıldırım düştü.

Hamur yoğurma makinesine isabet eden ufak çaplı yıldırım, paniğe neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokantada çalışan ustaların pide hamurunu hazırladığı sırada dükkanın içine yıldırım isabet ettiği ve çalışanların panikle kaçtığı anlar yer alıyor.
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