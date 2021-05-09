Londra’nın sembol tarihi köprülerinden Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan tarihi Tower Bridge köprüsünde Ramazan ayının son cuma gününde akşam ezanı okundu.

Londra’nın tarihi köprüsü Tower Bridge’de okunan akşam ezanına çok sayıda Müslüman da o anlara tanıklık etti.

Akşam ezanı sonrası dualar edilerek oruçlar açıldı.

Ezanı okuyan Kazi Şafikkur Rahman, bu fırsatın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.





Geçen yıl Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’ta ilk kez ezan okunmuş ve ezan videosu dünya çapında milyonlarca kez izlenmişti.