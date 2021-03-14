Londra'da kadın cinayeti protestosuna polis müdahale etti

Polis memuru Wayne Couzens'in suçlandığı Sarah Everard cinayetini protesto etmek için Cumartesi akşamı Londra'da bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti. Kadın örgütleri ve siyasetçiler, polis müdahalesine tepki gösterdi. İçişleri Bakanı ise olayla ilgili rapor talep ettiğini duyurdu.

Emniyet güçleri Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle eylemin yapılmamasını istemişti.

Yüzlerce kadın ise cinayeti protesto etmek için Everard'ın kaybolduğu Londra'nın Clapham bölgesinde toplandı.

Kalabalığa dağılmaları uyarısında bulunan polis daha sonra konuşma yapan kadınları fiziki güç kullanarak engelledi.

Twitter'da paylaşılan videolarda müdahale edilen bazı kadınların polis minibüslerine bindirildiği görüldü.

Müdahale ne uygun ne de orantılıydı'





İçişleri Bakanı Priti Patel yaşananları "üzücü" olarak nitelendirdi ve Londra Emniyeti'nden olayla ilgili geniş bir rapor istediğini aktardı.





Görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirten Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise "Polisin Covid kurallarını uygulama sorumluluğu var, ancak görüntülerden görüyorum ki müdahale ne uygun ne de orantılıydı" dedi.





Polis, Twitter'da yaptığı paylaşımda eylemin Covid-19 salgını sebebiyle "güvensiz" olduğunu duyurdu ve kadınları evlerine dönmeye çağırdı.







Ancak bazı kadın milletvekilleri polisin bu tavrını "beceriksizlik" olarak eleştirdi.

İşçi Partisi'nin Kadınlar ve Eşitliklerden Sorumlu Gölge Bakanı Charlotte Nichols, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Polis anma eylemini durdurmak için gösterdiği çabayı, eylemin Covid-19 için uygun olmasına harcasaydı şu anda hepimiz daha iyi bir yerde olurduk" ifadelerini kullandı.

Müdahale tepkilere sebep oldu Öte yandan polisin kadın cinayetini protesto eden kadınlara yönelik müdahalesi sosyal medyada da tepkilere sebep oldu.

Aktivist Ash Sarkar, yaşananlar için "Utanç verici" dedi.

Women's Equality Party (Kadınların Eşitlik Partisi) Twitter'da yaptığı paylaşımda, polisin ve belediyenin eylemi daha güvenilir hale getirmek için kadınlarla birlikte çalışmak yerine daha fazla şiddeti tercih ettiğini söyledi.



Ayrıca İngiltere'nin pek çok şehrinde insanlar, Everard'ı anmak için kapı ve pencere önlerine mum koydu.

Başbakan Boris Johnson da kapısının önüne mum koyarak Everard'ı andı.

Polis memuru resmen suçlandı 33 yaşındaki Sarah Everard isimli kadının geçtiğimiz hafta Clapham'da kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen kaçırma ve cinayetle suçlanmıştı.

Everard'ın cesedi ise İngiltere'nin Ashford kasabasında bulunmuştu.

Kadın örgütleri sosyal medyada #SokaklarıGeriİstiyoruz (ReclaimTheseStreets) etiketiyle bir çağrı yaparak Cumartesi akşamı saat 18.00'de kadınları Clapham bölgesinin büyük parkında (Clapham Common) Sarah Everard için bir anma eylemine katılmaya çağırdı.



Çağrılarda Covid önlemlerine dikkat edilme ve maske takma uyarıları yapıldı.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 2'den fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmiyor.

29 Mart itibariyle bu kural 6 kişiye çıkacak. Polis, bu kuralları çiğneyen kimselere para cezası verebiliyor.

Ancak geçen yılki kısıtlamalar esnasında gerçekleştirilen Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) eylemleri ve kısıtlamalar karşıtı protestolarda polis göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.



