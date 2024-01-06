Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan'dan savaş uyarısı: Acı sonuçları olacak /06 Ocak 2024 01:09

Lübnan'dan savaş uyarısı: Acı sonuçları olacak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin hem kendisi hem de komşu ülkeler için korkunç sonuçlar doğuracak bölgesel bir savaşa sürüklenme girişimlerinin tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

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Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Mikati, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Lübnan'daki genel durum başta olmak üzere, Filistin toprakları ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Mikati görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerinin durdurulması için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Lübnan'ın bölgesel bir savaşa çekilmesi yönündeki çabaların tehlikesi konusunda uyarıda bulunan Mikati, "Bölgede çatışma çemberi ve şiddet alanının genişlemesinin, özellikle Lübnan ve komşu ülkeler için acı sonuçları olacaktır." dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani de telefon görüşmesinde, Uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerini durdurması yönünde acil harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

ARURİ SUİKASTI

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.
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