Casusluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 34 şüpheliden 26’sı “Siyasal veya Askerî Casusluk” suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli için adli kontrol şartları uygulanırken, 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisi'nin 'Türkiye'de ikamet eden yabancılara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğunu' tespit etti. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



8 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEK



Savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 şüpheliden 26’sı “Siyasal veya Askeri Casusluk” suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 11 şüpheli için adli kontrol şartları uygulanırken, 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.



8 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.