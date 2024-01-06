Hakem yumruklayan Koca için son karar verildi

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca için Tahkim Kurulu kararını verdi.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce futboldan süresiz men edilen Faruk Koca için verilen kararın onandığı belirtildi. Öte yandan, Ankaragücü'ne verilen 5 maçlık seyircisiz oynama cezasında da indirime gidilmedi.



Tahkim Kurulu kararı şu şekilde:



MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, Kulüp Başkanı Faruk Koca ve idarecileri Cahit Şahin, Yusuf Buğra Tanık ile ilgili PFDK’nın 14.12.2023 tarih ve E.2023-2024/540 - K.2023-2024/694 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 401, güney kale arkası 202, 203, doğu tribün 302,303 batı vip tribün vip sağ, vip sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile



- MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 2.000.000,00 TL para cezasına dair verilen kararda para cezası yönünden eylem ile verilen cezanın orantılılığı gözetilerek takdiren sonuç cezanın 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 560.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,



- MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle FDT’nin, 46, 44/2-b, 41/1-b, 52/1. ile FDT’nin 10/2. ve 4/2. maddeleri uyarınca verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile, Faruk Koca’nın müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca 300 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kazanılmış hakkı gözetilerek para cezası verilmesine yer olmadığına, FDT 41/1-b, FDT 10/2 maddeleri uyarınca cezasından takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,



- Faruk Koca’nın müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet verdiği dikkate alınarak FDT’nin 52/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, bununla birlikte FDT 46 ve FDT 10/2 maddeleri uyarınca cezasından takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,



- Faruk Koca’nın üç yılı aşan cezasının hukuki sonucu olarak FDT’nin 25/2. maddesi uyarınca Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.