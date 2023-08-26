Lukaşenko: Wagner varlığını Belarus’ta devam ettirecek

Lukaşenko: Ölüm emrini Putin'in verdiğine inanmıyorum

Wagner liderinin ölümünden kimin sorumlu olduğu bilmediğini ancak Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in ölüm emrini verdiğine inanmadığını kaydeden Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, “Vladimir Putin'i tanıyorum. O düşünceli bir adam ve çok soğukkanlı. Bunu yapanın o olduğunu hayal edemiyorum. Kaza çok acımasız ve amatördü” dedi.

Kremlin’den yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in Moskova'nın emri üzerine öldürüldüğü yönündeki iddiaların "kesinlikle yalan" olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı: Prigojin'in öldüğüne dair kesin kanıt yok

İngiltere Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Wagner’in patronunun öldürüldüğüne dair şu anda "kesin bir kanıt" bulunmadığını bildirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin ülkesinde kalmaya devam edeceğini bildirdi.Lukaşenko, Rusya'da Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin’nin ardından Rus paralı savaşçı grubunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Belarus Cumhurbaşkanı, Wagner askerlerinin ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve bundan sonraki hedefleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.“Wagner yaşıyor ve Wagner Belarus'ta yaşayacak" ifadesini kullanan Lukaşenko, paralı asker grubunu kuran liderliğin hedefleri doğrultusunda Wagner’in ana kadrosunun görevi sürdürmeye devam edeceği mesajını verdi.Moskova’nın kuzeyinde düşen uçakta Prigojin ile birlikte aralarında Wagner’in önemli komutanlarının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.Lukaşenko, sayıları 10 bini bulan Wagner üyelerini ülkesinde ağırlamaya devam edeceğini yineledi.Peskov, Prigojin'in ölümünün kesin olarak doğrulanması için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini duyurmuştu.Açıklamada, "Prigojin'in uçakta olduğuna dair henüz kesin bir kanıt yok ve onun olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı biliniyor. Ancak gerçekten ölmüş olması da kuvvetle muhtemel." denildi.Rusya’daki sosyal medya kanallarında ise uçak enkazından çıkan cenazelerin yakıldığı ve cesetlerini tanımaz hele getirildiği iddiasına yer verilirken, sadece DNA testleriyle cesetlerin tespit edilebileceği ileri sürüldü.