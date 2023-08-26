Rusya ile iş yapan eşi sebebi ile Başbakanın istifası isteniyor

Muhalefet güven oylaması talep edebilir





Kallas'ın eşi özür diledi





Anketlere göre seçmen de hükümetin istifasını istiyor





Estonya’da muhalefet partileri, eşi Arvo Hallik'in Rusya ile ticari faaliyetleri yüzünden Başbakan Kaja Kallas’ın istifasını istiyor.Kallas, eşinin Rusya'daki faaliyetlerini sürdüren bir lojistik şirketinde yatırımcı olarak hisse sahibi olması yüzünden medyanın da eleştiri oklarının hedefinde.Estonya basını, bu durumun Kallas'ın makamı ve siyasi pozisyonuna gölge düşürdüğü görüşünde.Muhalefetteki Merkez Parti, Başbakan aleyhine parlamentoda güven oylaması talep edilmesi konusunu tartışmaya açacağını duyurdu.Muhalefetteki muhafazakar çizgideki Isamaa (Anavatan) Partisi, “bu skandalın Estonya’nın saygı ve çıkarlarına zarar verdiği” görüşünü dile getirdi.Estonya kamu radyo kanalı ERR, hisselerin bir kısmının Kallas’ın eşi Arvo Hallik’e ait olan “Stark” isimli lojistik şirketinin Ukrayna’nın işgalinden sonra da Rusya ile iş yapmaya devam ettiğini duyurdu.Bu gelişmeler, Rusya’ya karşı Ukrayna’ya verdiği destekle tanınan Kallas’ı zor durumda bıraktı.Bu haberin duyulmasının ardından basına açıklama yapmak zoruna kalan Kallas, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ettiği sürece Rusya ile tüm ticaret durdurulmalı.” dedi.Stark ise hafta başında yaptığı açıklamada “Metaprint” isimli ortak iş yapılan Estonyalı şirketin, Rusya’daki fabrikasını kapatma sürecinde olduğunu duyurdu.Kallas yaptığı ikinci bir açıklamada, kocasının şirketinin Rusya'daki Estonyalı müşterilerine "şu anda uygulanan yasalar ve yaptırımlar uyarınca" yardımcı olduğunu söyledi.Hallik ise Stark Logistik’teki hisselerini derhal satarak şirketten emekli olacağını belirterek, eşine verdiği zarardan dolayı özür diledi.Hallik, eşinin mesleki faaliyetlerinin ayrıntısından haberdar olmadığını iddia etti.Metaprint CEO’su ve Stark Logistik’in ana hissedarı Martti Lemendik, ERR’ye yaptığı açıklamada Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana şirketin Rusya’daki faaliyetlerinden 30 milyon dolar kazandığını kabul etti.Bu arada ülkede düzenlenen iki anket sonucu seçmenlerin yüzde 57’si Kallas’ın istifa etmesi yönünde görüş belirtti.Başbakan Kallas’ın üyesi olduğu Reform Partisi ve Sosyal Demokrat Parti ve Estonya200 adlı siyasi oluşum üçlü koalisyon ortakları olarak geçen yıl temmuz ayından bu yana ülkeyi yönetiyor.AB istatistik kurumu Eurostat'a göre Estonya'nın yüzde 22 olan enflasyon oranı 19 üyeli Euro bölgesinin en yükseği olma özelliğine sahip.Yüksek enerji fiyatları, 1,3 milyon nüfuslu Baltık ülkesinde enflasyonun başlıca nedenlerinden biri.